  1. Пятый канал
  4. Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с физических лиц

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с физических лиц

, 14:50 69

Должник будет обязан погасить задолженность до суда в течение 30 дней после уведомления взыскателем. А в реестр ФССП будут внесены ломбарды и управляющие компании ЖКХ.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Anton Belitsky; ТАСС / Рогулин Дмитрий, Dominic Lipinski, Новодережкин Антон

В России планируется изменение законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности с физических лиц. Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) разработали инициативу, исходя из которой на погашение долга до судебного разбирательства гражданам будет выделено 30 дней. Также новый законопроект обяжет ФССП включать в свой реестр как коллекторские организации, так и кредитные.

Согласно новой концепции, взыскатель может подать в суд по истечении 30 дней после того, как направит в адрес должника уведомление о просроченной задолженности. По мнению законотворцев, подобные изменения уменьшат количество судебных разбирательств. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Из-за внесения в реестр ФССП таких организаций по взысканию просроченных задолженностей, как: банки, МФО, управляющие компании ЖКХ, операторы связи, ломбарды и другие — жизнь должников будет явно осложнена. Так, взыскатели будут иметь право звонить, встречаться, отправлять сообщения и использовать «робота-коллектора» в отношении физического лица, имеющего долг.

Организации по взысканию задолженностей граждан обязаны будут в течение, как минимум, двух лет хранить электронные переписки и аудиозаписи разговоров с должниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минюст сообщил о внесении поправок в закон «Об исполнительном производстве».

Читайте также

+10° Днём +9°
Ночью +4°
64.22
-0.21 70.94
-0.30
Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!

Последние новости

15:55
Отменный аппетит! Сеть обсуждает фото Лизы Галкиной за обедом
15:40
Врачам удалось вывести Анастасию Заворотнюк из глубокой комы
15:27
Видео: Анна Цуканова-Котт вышла замуж в футболке и без макияжа
15:13
Кокорин присоединился к «Зениту»
14:59
«Не надо ждать!»: Вирусолог прокомментировал известия о новом смертоносном гриппе
14:50
Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с физических лиц

Сейчас читают

Отменный аппетит! Сеть обсуждает фото Лизы Галкиной за обедом
В сеть попали данные о слежке за россиянами через мобильные телефоны
«Роза Сябитова!» Сергей Лазарев показал фото с образом из нового спектакля

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев