Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с физических лиц

В России планируется изменение законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности с физических лиц. Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) разработали инициативу, исходя из которой на погашение долга до судебного разбирательства гражданам будет выделено 30 дней. Также новый законопроект обяжет ФССП включать в свой реестр как коллекторские организации, так и кредитные.

Согласно новой концепции, взыскатель может подать в суд по истечении 30 дней после того, как направит в адрес должника уведомление о просроченной задолженности. По мнению законотворцев, подобные изменения уменьшат количество судебных разбирательств. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Из-за внесения в реестр ФССП таких организаций по взысканию просроченных задолженностей, как: банки, МФО, управляющие компании ЖКХ, операторы связи, ломбарды и другие — жизнь должников будет явно осложнена. Так, взыскатели будут иметь право звонить, встречаться, отправлять сообщения и использовать «робота-коллектора» в отношении физического лица, имеющего долг.

Организации по взысканию задолженностей граждан обязаны будут в течение, как минимум, двух лет хранить электронные переписки и аудиозаписи разговоров с должниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минюст сообщил о внесении поправок в закон «Об исполнительном производстве».