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«Есть серьезные зацепки»: В МВД ЛНР надеются задержать исполнителей взрыва моста в Луганске

, 13:24 Видео 118

Министр внутренних дел Игорь Корнел заявил, что виновников теракта могут поймать в ближайшие дни.

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Фото, видео: ВКонтакте @doninside

Глава МВД самопровозглашенной ЛНР Игорь Корнет прокомментировал взрыв у автомобильного моста в Луганске, произошедший в четверг, 19 сентября, неподалеку от эстакады. В результате диверсии злоумышленники повредили опору путепровода. Информации о пострадавших не поступало. Место ЧП изучили правоохранители.

По словам Корнета, неизвестные организовали теракт с помощью проводного устройства и радиовзрывателя. Полиция проводит оперативные действия, включая подворовые обходы.

«Есть первичные версии, есть серьезные зацепки, которые в ближайшие дни позволят нам прояснить общую картину. И, думаю, даже задержать исполнителей», — сказал глава МВД.

Ранее 5-tv.ru писал, что опубликовано видео захвата мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве.

«Есть серьезные зацепки»: В МВД ЛНР надеются задержать исполнителей взрыва моста в Луганске

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