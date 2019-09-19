В Железногорске прооперированный пациент на трое суток заблудился в подвале больницы

В Железногорске в подвальном помещении больницы, спустя три дня после исчезновения, обнаружили 35-летнего пациента. Пострадавший сильно оголодал и нуждался в медицинской помощи.

Мужчина пропал из палаты 16 сентября, на утро после операции. Медперсонал решил, что пациент нарушил режим стационара и самовольно покинул территорию больницы. Однако супруга исчезнувшего его не видела, а камеры видеонаблюдения показали — «потеряшка» не покидал пределов здания медучреждения.

В поисках пропавшего пациента участвовали волонтеры и специализированный поисковый отряд. Руководитель спасательной группы «Сибирь» Алексей Поляковский прокомментировал «мистическое» исчезновение прооперированного больного. Об этом сообщает сайт «Город и горожане».

«Родственники добились разрешения на вход в подвал стационара. По камерам Павел не уходил в город — мы решили, что он находится где-то в больнице. Вместе с родственниками мы попали в подвал и в одном из помещений нашли потерянного человека », — сказал лидер поисковой группы.

Пациента обнаружили с кинологами в подвале больницы истощенным и оголодавшим. В подвальном помещении не было освещения, и криков пострадавшего никто не слышал. В настоящий момент мужчина находится под присмотром врачей. В больнице ситуацию пока не прокомментировали.

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