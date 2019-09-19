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  4. Москва и Петербург вошли в ТОП-10 мегаполисов, где живут самые красивые девушки

Москва и Петербург вошли в ТОП-10 мегаполисов, где живут самые красивые девушки

, 13:59 71

Рейтинг городов составило российское турагенство.

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Российское турагентство составило список городов, где живут самые красивые девушки. На первом месте оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Новосибирск.

Также в ТОП-10 вошли Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Казань, Красноярск, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа. В конце списка оказались Волгоград, Воронеж и Калининград.

Рейтинг был создан на основе интернет-голосования, в котором могли принять участие все желающие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкое издание составило ТОП-10 самых красивых русских имен. Свой материал об Алинах и Алешах издание опубликовало трогательное «признание в любви» к русскому языку. Русские имена давно известны в Германии, но они не ограничиваются Ольгами и Дмитриями.

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