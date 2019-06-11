Немецкое издание составило ТОП-10 самых красивых русских имен

Немецкое издание Wunderweib опубликовало свой список самых красивых русских имен. Свой материал об Алинах и Алешах издание опубликовало трогательное «признание в любви» к русскому языку. Wunderweib сообщает, что русские имена давно известны в Германии, но они не ограничиваются Ольгами и Дмитриями.

«На русском говорят более 280 миллионов человек по всему миру. Россия — невероятная страна с захватывающей историей. Неудивительно, что имена девочек и мальчиков звучат красиво и имеют глубокий смысл» , — рассказывает СМИ.

Немецкие журналисты выбрали десять имен — пять мужских и пять женских. Самыми красивыми стали Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика. Каждое имя снабжается небольшим описанием, которое рассказывает о происхождении и значении. Наиболее красивые мужские имена, по мнению немецких журналистов: Никита, Максим, Вадим и два уменьшительно-ласкательных Алеша и Коля.

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