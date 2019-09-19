Маневрирование российского истребителя в ущелье Крыма сняли на видео с близкого расстояния

В Крыму с близкого расстояния запечатлели на видео маневрирование российского самолета в каньоне у пещерного города Мангул-Кале. Автор выложенного в Instagram ролика написал в посте, что увидел подобное впервые. Истребитель пронесся над ущельем, выполнив приемы пилотажа, и ушел в облака.

Судя по траектории движения, самолет прилетел со стороны Большого каньона, образованного реками Коккозка и Бельбек, уточняет «Крыминформ». Руководитель отдела информобеспечения Черноморского флота Алексей Рулев уточнил информационному агентству, что в крымских горах летчики ВВС отрабатывают плановые полеты с элементами простого пилотажа и набором высоты. Занятия продолжатся в течение месяца.

38-й истребительный авиаполк ВВС базируется на аэродроме Бельбек в Севастополе. Имеет около трех десятков истребителей семейства Су-27 и пять двухместных истребителей Су-30М2.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны распространило видео полета Ту-160 над Балтикой.