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  4. Видео: Анна Цуканова-Котт вышла замуж в футболке и без макияжа

Видео: Анна Цуканова-Котт вышла замуж в футболке и без макияжа

, 15:27 Видео 464

Актриса и ее жених пришли в ЗАГС, спустя 12 лет совместной жизни.

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Фото, видео: Instagram @anna_tsukanova_kott

Анна Цуканова-Котт и режиссер Александр Котт живут вместе уже 12 лет. Влюбленные воспитывают двух общих детей: 11-летнего Михаила и годовалую Лею. Звездная пара имеет общую недвижимость: квартиру в столице и апартаменты в Таиланде. Однако только сегодня, в четверг, 19 сентября, семейство Котт появилось на пороге ЗАГСа, дабы официально зарегистрировать свои отношения.

«Я только что вышла замуж. Кажется…», — подписала пост знаменитость.

Instagram @anna_tsukanova_kott

На свадьбе 30-летней Анны Цукановой-Котт и ее 46-летнего избранника присутствовали только самые близкие люди. Чувствуя себя максимально комфортно в окружении друзей, жених и невеста пришли на церемонию в повседневной одежде. На белой футболке актрисы красовалось: «Блин, я забыла!» — очевидно речь шла о свадебном наряде.

Поклонники Анны Цукановой-Котт пришли в восторг от радостной новости о свадьбе любимицы и принялись ее поздравлять. Однако многие удивились сообщению о замужестве, ведь считали, что актриса и режиссер давно живут в официально зарегистрированном браке.

«Добро пожаловать в клуб женатиков!» — написал фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Влад Кадони раскритиковал наряд Анны Цукановой-Котт.

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