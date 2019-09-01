«Это она?!» Влад Кадони неприятно удивился образу Ренаты Литвиновой

Ведущий телепроекта «Дом-2» Влад Кадони «прошелся» по нарядам российских знаменитостей. Экс-участник телестройки оценил образы звезд, в которых они появились на премьере фильма «Однажды… в Голливуде».
Рената Литвинова пришла на показ в темной безразмерной толстовке и красных солнцезащитных очках. По мнению Кадони, из стильной, элегантной леди знаменитая актриса и режиссер превратилась в «серость». Участник «Дома-2» уверен, что никто не узнает звезду кинематографа в таком неряшливом образе.
Наряд Анны Цукановой-Котт также пришелся «модному эксперту» не по душе. Влад Кадони считает, что брючный костюм актрисы очень «утяжелил» ее. По словам ведущего телестройки, сочетание черного и красного цветов в наряде весьма неудачно.
Наряд телеведущей Регины Тодоренко показался Владу Кадони абсолютно безвкусным. Об этом написал Starhit.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Влад Кадони раскритиковал новую прическу Барановской.