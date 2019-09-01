«Это она?!» Влад Кадони неприятно удивился образу Ренаты Литвиновой

Ведущий телепроекта «Дом-2» Влад Кадони «прошелся» по нарядам российских знаменитостей. Экс-участник телестройки оценил образы звезд, в которых они появились на премьере фильма «Однажды… в Голливуде».

Рената Литвинова пришла на показ в темной безразмерной толстовке и красных солнцезащитных очках. По мнению Кадони, из стильной, элегантной леди знаменитая актриса и режиссер превратилась в «серость». Участник «Дома-2» уверен, что никто не узнает звезду кинематографа в таком неряшливом образе.

«Теперь таких, как она, сотни тысяч. И пока Рената не начнет говорить, никто и не заметит, что это на самом деле она », — уверяет Кадони.

Наряд Анны Цукановой-Котт также пришелся «модному эксперту» не по душе. Влад Кадони считает, что брючный костюм актрисы очень «утяжелил» ее. По словам ведущего телестройки, сочетание черного и красного цветов в наряде весьма неудачно.

«Представьте этот комплект в сине-белом варианте. Совсем другое дело, правда? » — фантазирует Кадони.

Наряд телеведущей Регины Тодоренко показался Владу Кадони абсолютно безвкусным. Об этом написал Starhit.

« Катастрофа! Как можно было нацепить все эти вещи одновременно?! Помните, в пионерских лагерях был конкурс: в огромный бак скидывалась одежда, которую не жалко, и надо было на время подобрать себе гардероб? Регина бы точно победила !» — утверждает Кадони.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Влад Кадони раскритиковал новую прическу Барановской.