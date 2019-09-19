Видео: Новая взлетно-посадочная полоса в «Шереметьево» приняла первый рейс

Третья взлетно-посадочная полоса столичного аэропорта «Шереметьево» в четверг, 19 сентября, была введена в эксплуатацию и приняла первый рейс из Санкт-Петербурга, который был выполнен на самолете Airbus A321. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых запечатлен момент приземления авиалайнера.

Строительство ВПП-3 «Шереметьево» началось еще в 2009 году. По некоторым оценкам, возведение объекта превысило 55 миллиардов рублей. Введение полосы в эксплуатацию увеличит количество взлетно-посадочных операций, который может обеспечивать аэропорт, с 65 до 90 в час.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента столкновения двух пассажирских самолетов в столичном аэропорту «Шереметьево» 3 сентября. Два воздушных судна зацепились крыльями и получили незначительные технические повреждения. В результате ЧП никто не пострадал.