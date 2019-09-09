Столкновение двух самолетов в аэропорту «Шереметьево» попало на видео

Во вторник, 3 сентября в столичном аэропорту «Шереметьево» столкнулись два пассажирских самолета. В результате инцидента никто не пострадал. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Два воздушных судна зацепились крыльями и получили незначительные технические повреждения. Один из самолетов буксировали по территории аэропорта, а второй должен был осуществить рейс в Пекин — на его борту находилось 230 человек.

Пассажиров срочно эвакуировали. Рейс в итоге осуществлял резервный борт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях столкновения двух самолетов в аэропорту «Шереметьево» в Москве.