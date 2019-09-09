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  4. Столкновение двух самолетов в аэропорту «Шереметьево» попало на видео

Столкновение двух самолетов в аэропорту «Шереметьево» попало на видео

, 11:53 Видео 25

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Во вторник, 3 сентября в столичном аэропорту «Шереметьево» столкнулись два пассажирских самолета. В результате инцидента никто не пострадал. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Два воздушных судна зацепились крыльями и получили незначительные технические повреждения. Один из самолетов буксировали по территории аэропорта, а второй должен был осуществить рейс в Пекин — на его борту находилось 230 человек.

Пассажиров срочно эвакуировали. Рейс в итоге осуществлял резервный борт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях столкновения двух самолетов в аэропорту «Шереметьево» в Москве.

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