Картины Айвазовского и Рериха нашли у учредителя мурманского пароходства

В ходе обысков, проведенных в представительстве ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП) и по месту жительства учредителя компании Куликова Николая Владимировича, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, были обнаружены дорогостоящие предметы искусства, в том числе 11 картин Николая Рериха и картина Ивана Айвазовского. Среди них есть полотна, которые оцениваются в несколько миллионов долларов. Также в результате проверки были изъяты документы по деятельности оффшорных компаний.

Ранее Куликова обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Следователи подозревают, что руководство и правление компании в 2014–2019 годах принимали решения о незаконном выводе средств из оборота ПАО «ММП» на общую сумму более 580 миллионов рублей.

На данный момент подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.

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