  1. Пятый канал
  4. Картины Айвазовского и Рериха нашли у учредителя мурманского пароходства

Картины Айвазовского и Рериха нашли у учредителя мурманского пароходства

, 19:41 Видео 63

Подозреваемый задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

В ходе обысков, проведенных в представительстве ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП) и по месту жительства учредителя компании Куликова Николая Владимировича, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, были обнаружены дорогостоящие предметы искусства, в том числе 11 картин Николая Рериха и картина Ивана Айвазовского. Среди них есть полотна, которые оцениваются в несколько миллионов долларов. Также в результате проверки были изъяты документы по деятельности оффшорных компаний.

Ранее Куликова обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Следователи подозревают, что руководство и правление компании в 2014–2019 годах принимали решения о незаконном выводе средств из оборота ПАО «ММП» на общую сумму более 580 миллионов рублей.

На данный момент подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение сразу в нескольких тяжелых преступлениях.

Читайте также

+6° Днём +10°
Ночью -1°
64.22
-0.21 70.94
-0.30
Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!

Последние новости

20:42
Видео: Новый виток в деле о хищении при реставрации Соловецкого монастыря
20:31
«Четкого сценария нет»: Дарья Мороз рассказала о съемках в постельных сценах
20:20
Поступило сообщение о минировании Верховной рады и кабинета министров
20:11
Видео: в России стремительно дорожает красная рыба
19:59
Пытавшиеся попасть в «Зону 51» блогеры оказались за решеткой
19:52
Цыганка обокрала актрису Татьяну Высоцкую в Москве

Сейчас читают

Отменный аппетит! Сеть обсуждает фото Лизы Галкиной за обедом
«Счастлив»: Константин Богомолов показал нежное фото с Ксенией Собчак
Врачам удалось вывести Анастасию Заворотнюк из глубокой комы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев