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Видео: В городе Грозный полыхает торгово-развлекательный комплекс «Гранд Парк»

, 21:02 Видео 647

Здание загорелось в четверг, 19 сентября.

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Фото, видео: globallookpress.com / Lidia Mukhamadeeva, Instagram @dvij95, arbi_kh, vayblog, aminiya_showroom

В городе Грозный Чеченской республики в четверг, 19 сентября, произошел крупный пожар. Загорелся большой торгово-развлекательный комплекс «Гранд Парк». По предварительным данным, огонь вспыхнул на первом этаже на одной из торговых точек Сейчас пламенем объяты несколько этажей здания. Все посетители ТРК эвакуированы.

Очевидцы происшествия выложили в социальные сети видео, на которых запечатлен пожар.

К ликвидации возгорания привлечены около 70 человек и 15 единиц техники. Пожару присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге в среду, 18 сентября, произошел пожар в ДК Ленсовета. Как стало известно 5-tv.ru, на Каменноостровском проспекте 42 в здании ДК Ленсовета загорелась театральная сцена площадью 400 квадратных метров.

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