Картины Айвазовского и Рериха изъяты при обыске у учредителя «Мурманского пароходства»

Картины Айвазовского и Рериха, предметы искусства, антиквариат обнаружены при обыске в доме и офисе учредителя «Мурманского морского пароходства».

По предварительной оценке, подобная коллекция может стоить несколько миллионов долларов. При этом само пароходство — практически банкрот.

По версии следствия, руководители «Мурманского морского пароходства» несколько лет подряд выводили деньги из оборота компании и использовали для личных целей. Речь идет о сотнях миллионов рублей.

Хищение и растрату выявили сотрудники ФСБ и полиции. Подозреваемый уже задержан.

Ранее задержали и бывшего генерального директора «Мурманского морского пароходства».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом витке в деле о хищении при реставрации Соловецкого монастыря.