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Видео: Новый виток в деле о хищении при реставрации Соловецкого монастыря

, 20:42 Эфирная новость 22

Чиновников Минкульта, подозреваемых в причастности к преступлению, вместе с подельниками доставили в Басманный суд Москвы 19 сентября.

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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

Сразу четверых фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере сегодня доставили в Басманный суд Москвы. Пока — чтобы определить им меру пресечения на время следствия. Двое из них — высокопоставленные чиновники Минкульта Павел Мосолов и Владимир Цветнов, а их подельники — бизнесмены.

Ниточки этой скандальной истории, как заявил сегодня адвокат одного из участников дела, тянутся к реставрации Соловецкого монастыря и еще дальше, к громкому делу бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. И снова звучат многомиллионные суммы похищенных бюджетных средств. В тонкостях скандального происшествия разбирался Виктор Синеок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что хоккеист Мусатов задержан за аферу с биткоинами на $800 тысяч.

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