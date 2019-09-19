Видео: Новый виток в деле о хищении при реставрации Соловецкого монастыря

Сразу четверых фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере сегодня доставили в Басманный суд Москвы. Пока — чтобы определить им меру пресечения на время следствия. Двое из них — высокопоставленные чиновники Минкульта Павел Мосолов и Владимир Цветнов, а их подельники — бизнесмены.

Ниточки этой скандальной истории, как заявил сегодня адвокат одного из участников дела, тянутся к реставрации Соловецкого монастыря и еще дальше, к громкому делу бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. И снова звучат многомиллионные суммы похищенных бюджетных средств. В тонкостях скандального происшествия разбирался Виктор Синеок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что хоккеист Мусатов задержан за аферу с биткоинами на $800 тысяч.