«Русская Кардашьян» повернулась к подписчикам самым выдающимся местом

Модель и блогер Анастасия Кардашьян, которую в сети за пышные формы прозвали «русской Кардашьян» вновь порадовала поклонников откровенным фото. Девушка стоит в полуоборот таким образом, чтобы самая выдающаяся часть ее тела была ближе всего к камере.

Instagram @anastasiya_kvitko

На красотке — крохотное бикини белого цвета, которое, судя по снимку, не до конца прикрывает грудь. Надо сказать, что на каждой выложенной фотографии Квитко всегда предстает в разных купальниках. Причем с каждым новым фото ее образ становится все откровеннее.

Подписчики «русской Кардашьян», как всегда, не смогли сдержать восторгов, в особенности мужская половина аудитории.

«Ну, что за женщина»;

«Просто богиня»;

«О, эти бедра», — пели хвалебные оды юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пышные формы «русской Кардашьян» в бикини впечатлили мужчин-юзеров.