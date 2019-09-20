Звезда «Дома-2» Колисниченко рассказала секрет похудения после родов

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко наконец ответила на вопрос, волнующих всех новоиспеченных мам — как быстро похудеть после родов.
Звезда телестройки рассказала, что на момент приезда в роддом в июле этого года ее вес достиг 82 килограммов. После благополучного разрешения от бремени 12 килограмм «ушли сами собой» — Екатерина предполагает, что это была накопившаяся в организме жидкость.
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В доказательство девушка разместила фото, на котором она лежит в медицинском кабинете, где ей делают процедуру обертывания водорослями.
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31-летняя Колисниченко резюмировала, что для возвращения к желаемой форме нужен корректирующий антицеллюлитный массаж, душ шарко, пиллинг, хамам и обертывания с водорослями.
В ответ многие женщины заметили, что далеко не у всех есть возможность оплачивать подобные процедуры, и поделились своими послеродовыми диетами. Другие все-таки похвалили Екатерину за такой серьезный настрой в борьбе с лишним весом и пожелали идти до победного конца.
«Желаю вам скорее прийти в форму, все зависит от наших мыслей, не зацикливайтесь, взвешивайтесь не чаще раза в неделю, вы очень красивая, у вас все получится», — написала одна из зрительниц «Дома — 2».
«Главное, чтобы была здоровая и подтянутая. Остальное ерунда!» — отметила другая.
При этом на вопрос подписчиков, совмещает ли Екатерина процедуры со спортом, она ответила отрицательно.
Колисниченко родила сына в июле и назвала Саввой. Девушка скрывает от поклонников, кто является отцом ребенка. Ранее звезда «Дома-2» показала видео с крестин сына.