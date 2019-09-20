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  4. Анна Седокова с удивлением узнала о большом долге за коммунальные платежи

Анна Седокова с удивлением узнала о большом долге за коммунальные платежи

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По словам звезды, уведомления не приходили на ее адрес, поэтому задолженность оказалась для нее полной неожиданностью.

Фото: Instagram @annasedokova

Анна Седокова оказалась должна за коммунальные платежи порядка 79 тысяч. Об этом со ссылкой на  слова певицы пишет StarHit.

Для нее, сообщает издание, задолженность оказалась полной неожиданностью, ведь уведомления об оплате она не получала. Артистка рассказала, что с удивлением обнаружила квитанцию, в которой значился долг в 35 тысяч рублей, затем выяснилось, что светов в два раза больше.

Новую квартиру Седокова приобрела в конце 2018 года. Для того, чтобы купить достойное жилье с красивым видом на Москву, ей даже пришлось взять ипотеку, пишет StarHit. Однако, спустя короткое время певица узнала, что размер первоначального взноса вырос и ей срочно пришлось искать средства для его оплаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова выложила «горячее» фото и рассказала, как найти идеального парня.

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