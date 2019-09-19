«Бомба!» Седокова выложила «горячее» фото и рассказала, как найти идеального парня

Экс-солистка группы «ВИА Гра» не перестает радовать подписчиков в Instagram откровенными фотографиями. Недавно певица опубликовала «горячее» фото, на котором продемонстрировала шикарную грудь в ремнях. Снимок звезда сопроводила постом о том, как встретить идеального парня.

«Вот если не идет, если пазлы не сложились изначально, то поверьте — не надо», — дала совет девушкам знаменитость.

Instagram @annasedokova

Седокова рассказала, что лучше сразу сказать молодому человеку «нет», если что-то не устраивает, чем затягивать и мучить и себя, и его. В конце артистка призвала женщин ценить и любить себя, несмотря на неудачи в личной жизни.

Женская часть аудитории в большинстве согласилась со словами знаменитости, а вот мужчины оценили фото Анны, а не ее размышления.

«Фото просто огонь, Ань»;

«Какая шикарная!»

«Боже, женщина мечты, бомба!»

«Фото супер крутое, такая секси», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова показала стройные ноги после лечения от крапивницы.