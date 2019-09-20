Специалисты выясняют причины серьезного пожара в торговом центре Грозного

Полицейские Грозного разбираются в причинах пожара в самом крупном в Чечне торгово-развлекательном центре. Он загорелся накануне поздно вечером, 19 сентября.

Очаг находился на третьем этаже в магазине электротехники. Уже через несколько минут горела обшивка здания и кровля. В считанные минуты огонь распространился на площадь в 700 квадратных метров.

В здании было много посетителей. Спасатели провели срочную эвакуацию. Жертв и пострадавших нет.

В прошлом году руководство этого торгового центра было оштрафовано за несоблюдение правил пожарной безопасности. Инспекторы тогда выявили семь нарушений.

Очередная проверка МЧС была запланирована на конец ноября.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры с места пожара в торговом центре в Грозном.