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Специалисты выясняют причины серьезного пожара в торговом центре Грозного

, 6:45 Эфирная новость 23

Сильное возгорание произошло в самом большом развлекательном центре столицы Чечни 19 сентября.

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Фото, видео: МЧС России/ТАСС, 5-tv.ru

Полицейские Грозного разбираются в причинах пожара в самом крупном в Чечне торгово-развлекательном центре. Он загорелся накануне поздно вечером, 19 сентября.

Очаг находился на третьем этаже в магазине электротехники. Уже через несколько минут горела обшивка здания и кровля. В считанные минуты огонь распространился на площадь в 700 квадратных метров.

В здании было много посетителей. Спасатели провели срочную эвакуацию. Жертв и пострадавших нет.

В прошлом году руководство этого торгового центра было оштрафовано за несоблюдение правил пожарной безопасности. Инспекторы тогда выявили семь нарушений.

Очередная проверка МЧС была запланирована на конец ноября.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры с места пожара в торговом центре в Грозном.

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