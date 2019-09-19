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  4. Площадь страшного пожара в «Гранд Парке» Грозного достигла 700 квадратов

Площадь страшного пожара в «Гранд Парке» Грозного достигла 700 квадратов

, 21:25 Эксклюзивное видео 209

Спасатели эвакуировали всех посетителей торгового центра, где произошел серьезный пожар.

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Фото, видео: МЧС РФt, 5-tv.ru

Площадь пожара в ТРК «Гранд Парк» в Грозном 19 сентября увеличилась до 700 квадрантных метров. Спасателям удалось вывести посетителей наружу. На кадрах, которые публикуют очевидцы, видны языки пламени, вырывающиеся из здания.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте ЧП работают экстренные службы города, к тушению привлечены порядка 70 спасателей и 15 единиц техники.

Возгоранию присвоен второй ранг сложности.

Что стало причиной происшествия, в настоящий момент неизвестно. Сообщалось, что пожар начался на третьем этаже здания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Грозный полыхает торгово-развлекательный комплекс «Гранд Парк».

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