В Германии новая попытка переписать историю Второй мировой войны. На этот раз еще более дерзкая: события разворачиваются не в школьных коридорах, а в знаменитом музее, где был подписан акт о безоговорочной капитуляции.
Там, где должны были свято охранять правду, вдруг заявили — русским следует не только праздновать День победы, но и нести равную с Гитлером ответственность за развязывание Второй мировой войны.
Вот это поворот! Похоже многолетняя политика исторических искажений начинает давать свои плоды.
Виталий Чащухин продолжит.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Польша так и не вынесла никаких уроков из Второй мировой войны.