  1. Пятый канал
  4. Политика искажений: Как в Германии опять пытаются переписать историю — видео

Политика искажений: Как в Германии опять пытаются переписать историю — видео

, 10:57 Эфирная новость 69

В музее «Берлин-Карлсхорст», вдруг заявили, что русским якобы следует нести равную с Гитлером ответственность за развязывание Второй мировой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Wikipedia.org, 5-tv.ru

В Германии новая попытка переписать историю Второй мировой войны. На этот раз еще более дерзкая: события разворачиваются не в школьных коридорах, а в знаменитом музее, где был подписан акт о безоговорочной капитуляции.

Там, где должны были свято охранять правду, вдруг заявили — русским следует не только праздновать День победы, но и нести равную с Гитлером ответственность за развязывание Второй мировой войны.

Вот это поворот! Похоже многолетняя политика исторических искажений начинает давать свои плоды.

Виталий Чащухин продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Польша так и не вынесла никаких уроков из Второй мировой войны.

Читайте также

+6° Днём +10°
Ночью +3°
64.22
-0.21 70.94
-0.30
Гороскоп на 20 сентября: Козероги, готовы пошалить?

Последние новости

11:50
Видео задержания дебошира на Cadillac в центре Петербурга
11:37
В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для учеников младших классов
11:25
«Великолепная!» Екатерина Климова вышла в свет и поделилась фото с поклонниками
11:11
Трое человек, в том числе двое детей, погибли в Ленобласти из-за отравления газом
10:57
Политика искажений: Как в Германии опять пытаются переписать историю — видео
10:51
«Батя дома!» Алана Мамаева поделилась трогательным кадром Павла с детьми

Сейчас читают

От похудевшего на сто килограммов Александра Семчева отказываются режиссеры
Уфолог рассказал, есть ли в «Зоне 51» инопланетяне и где их искать в России
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина поделилась моментами своей свадьбы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев