В Германии новая попытка переписать историю Второй мировой войны. На этот раз еще более дерзкая: события разворачиваются не в школьных коридорах, а в знаменитом музее, где был подписан акт о безоговорочной капитуляции.

Там, где должны были свято охранять правду, вдруг заявили — русским следует не только праздновать День победы, но и нести равную с Гитлером ответственность за развязывание Второй мировой войны.

Вот это поворот! Похоже многолетняя политика исторических искажений начинает давать свои плоды.

Виталий Чащухин продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Польша так и не вынесла никаких уроков из Второй мировой войны.