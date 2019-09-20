Уютные комнаты и свой сад: дома престарелых нового типа анонсировали в России

Дома престарелых нового типа могут появиться сразу в нескольких российских регионах.

Комфортные номера будут оборудованы по последнему слову техники. Теснота и обида останется в прошлом! Уютные комнаты, современные кухни, отдельные блоки для сиделок, свой сад и терраса. На красочных макетах — пансионаты будущего для пожилых людей.

Но пока все это только проект.

Пансионаты будущего обещают построить, но когда это случится неизвестно. Регионы для пилотного проекта не выбраны, а идеи молодых архитекторов не проверены на надежность, качество и безопасность, а потому проекты так и могут остаться только на бумаге.

Алексей Полторанин увидел все своими глазами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подопечным дома престарелых раздают браслеты, чтобы не потерялись.