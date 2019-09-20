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Оптическая иллюзия наградила невесту огромной «пятой точкой» — фото

, 8:56 Фото 97

В сети набирает популярность снимок, сделанный одним из пользователей во время свадьбы на Ямайке.

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Фото, видео: Twitter @BrandoAttacks

Один из пользователей Twitter на своей странице опубликовал снимок, сделанный во время свадьбы на Ямайке. На фото, судя по всему, перед началом церемонии невеста общается с ведущим, позади которого стоит жених и его друзья.

На первых взгляд кажется, что новобрачная обладает огромной по размеру «пятой точкой». Если приглядеться, то становится видно, что справа и немного сзади от невесты ее подруга наклонилась, чтобы поправить подол платья, создав, тем самым, оптическую иллюзию.

Многие пользователи принялись комментировать публикацию, отмечая, что не сразу поняли в чем «подвох».

«Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что на этой фотографии две женщины…»

«Это оптическая иллюзия. Я еще ни разу был так смущен»

«Пару минут пытался понять, что оказывается кто-то наклонился рядом с невестой»

«Фото года!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неудачное фото сделало Волочкову обладательницей непропорционального тела.

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