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Эксперты выявили множество нарушений в школьном питании — видео

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Специалисты Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского на протяжении трех лет проверяли качество питания школьников в регионах России.

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Фото, видео: ТАСС/Новодережкин Антон, /Смирнов Владимир, /Джапаридзе Михаил

Эксперты Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского выявили множество нарушений в школьном питании, сообщают «Известия». Специалисты на протяжении трех лет проводили проверки в 500 образовательных учреждениях в разных регионах России.

В результате выяснилось, что каждое четвертое блюдо имеет массу меньше положенной на 12,5-24%, в частности это относится к белковым продуктам. Недочеты обнаружены в балансе питательных веществ и условиях приготовления пищи. Объем напитков также не соответствует установленным нормам — ниже на 10%.

«Налицо несоответствие объемов и состава подаваемых блюд заявленным стандартам. Несбалансированный рацион питания, в частности преобладание рафинированных жирных и углеводных продуктов и недостаток клетчатки, способен привести к раннему развитию так называемых болезней цивилизации», — сказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Оксана Комарова.

К подобным недугам относятся ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые патологии. Кроме того, разного рода пищевые добавки, используемые в фаст-фуде, реализуемом в школьных столовых, способствуют аллергизации.

Роспотребнадзор подтвердил наличие выявленных замечаний. В ведомстве отметили, что количество жалоб снижается.

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