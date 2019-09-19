Эксперты Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского выявили множество нарушений в школьном питании, сообщают «Известия». Специалисты на протяжении трех лет проводили проверки в 500 образовательных учреждениях в разных регионах России.
В результате выяснилось, что каждое четвертое блюдо имеет массу меньше положенной на 12,5-24%, в частности это относится к белковым продуктам. Недочеты обнаружены в балансе питательных веществ и условиях приготовления пищи. Объем напитков также не соответствует установленным нормам — ниже на 10%.
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К подобным недугам относятся ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые патологии. Кроме того, разного рода пищевые добавки, используемые в фаст-фуде, реализуемом в школьных столовых, способствуют аллергизации.
Роспотребнадзор подтвердил наличие выявленных замечаний. В ведомстве отметили, что количество жалоб снижается.
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