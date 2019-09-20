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  4. «Великолепная!» Екатерина Климова вышла в свет и поделилась фото с поклонниками

«Великолепная!» Екатерина Климова вышла в свет и поделилась фото с поклонниками

, 11:25 Фото 781

Подписчикам предлагалось оценить новые серьги актрисы, но они обратили внимание совсем на другое.

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Фото, видео: Instagram @klimovagram

Актриса Екатерина Климова, сыгравшая более чем в 50 фильмах, поделилась с подписчиками в Instagram новым фото. На снимке артистка предстала в маленьком черном платье, подчеркивающем фигуру знаменитости, с глубоким декольте. В кадре Екатерина смотрится в зеркало.

«Это не на себя я смотрю с такой нежностью, а любуюсь новыми серьгами», — пояснила Климова.

Instagram @klimovagram

Поклонники оценили фотографию и добавили, что серьги они совсем и не заметили, так смотрели совершенно в другое место.

«С таким декольте никакие бриллианты не нужны»;

«Я здесь смотрел не на серьги»;

«Всегда естественная и великолепная»;

«В ваших красивых бездонных глазах кроется загадка»;

«Очень вы нежная и красивая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Климова после развода гуляет по Москве в соблазнительных нарядах.

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