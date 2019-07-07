«Какие ноги»: Климова после развода гуляет по Москве в соблазнительных нарядах

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Поклонники восхищаются красотой актрисы, которая, несмотря на тяжелый жизненный период, выглядит шикарно.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Карпухин, Instagram @klimovagram

Известная российская актриса Екатерина Климова продолжает очаровывать поклонников новыми фотографиями в Instagram. Фанаты были убеждены, что звезда будет тяжело переживать разрыв с актером Гелой Месхи, однако с момента появления новостей о разводе знаменитостей не прошло даже месяца, как теледиву стали снова замечать на светских раутах.

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Артистка недавно побывала на вечеринке актрисы Екатерины Вуличенко, которую именинница устроила в честь своего 39-летия, а после посетила презентацию обуви и сумок одного из брендов, пишет Teleprogramma.pro. Судя по Instagram Климовой, она ведет довольно активную жизнь, и, как считают поклонники, в ней нет места для грустных мыслей о разводе.

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На днях светская львица опубликовала очередное фото, на котором позирует в московском парке в роскошном красном платье и белых босоножках танкетке. Фанаты оценили красоту звезды в комментариях и отметили, что она безупречно выглядит даже в такой тяжелый жизненный период. Как теледиве удается это делать, для многих остается загадкой.

Instagram @klimovagram

«Женщина с Большой буквы! Пример всем женщинам! Красивая, умная, не боится нечего! Актриса прекрасная имеющая четверых детей!»

«Какие ноги!»

«Красота плюс талант — страшная сила!»

«Невыносимо красивая».

«Шикарная Маргарита!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Климова отправила трехлетнюю дочь в бассейн.

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