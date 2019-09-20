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  4. Пегова в шикарном комбинезоне в горошек пришла в гости к Урганту — фото

Пегова в шикарном комбинезоне в горошек пришла в гости к Урганту — фото

, 12:45 Фото 315

Актриса заманивает телезрителей на новый детективный сериал.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова поразила поклонников внешним видом на шоу Ивана Урганта. В гости к юмористу она пришла в сопровождении коллеги Анны Снаткиной по случаю выхода детективного сериала с их участием.

Большую часть общения с ведущим взяла на себя Анна. И все же внимание аудитории было приковано к Пеговой. Для участия в передаче она надела черный комбинезон в белый горошек с максимально глубоким декольте. В кадре любимица миллионов всячески подчеркивала свои достоинства — поправляла вырез и откидывала длинные волосы назад, чтоб не падали на грудь.

Instagram @pegovairina

Удержаться от комплиментов не смог сам шоумен.

«Вы хороши! Хочется сразу совершить какое-то преступление, чтоб вы начали его расследовать», — сказал Иван Ургант. В новом сериале актрисы играют сотрудниц уголовного розыска.

По этому случаю гостьи передачи рассказали, как проходила подготовка к съемкам. Ирина Пегова вспомнила, что в качестве консультанта к ним пригласили настоящую сотрудницу УГРО.

«Она пришла вся расфуфыренная: ногти, ресницы, грудь, не побоюсь этого слова…» — начала артистка.

«Не бойся этого слова», — сострил ведущий. Намек на роскошный и почти неприкрытый бюст вызвал у зала овации.

Instagram @pegovairina

С восторгом выход актрисы встретили и пользователи Instagram. На своей странице Пегова разместила кадры с эфира. Заслуженная артистка была явно довольна удачно выбранным нарядом. Лишь огорчилась, что в кадре не видно ее сережек с рубином. Впрочем, это упущение никого не расстроило.

«Какой комбинезон! Какое декольте!!!»

«Начала смотреть ваш сериал. Ирина, вы бесподобны. Я вас обожаю!»

«Вы так прекрасны в этом костюме с бюстом и с горошком!» — отреагировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова похвасталась новым пиджаком в русском стиле.

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