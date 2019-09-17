«Изысканно!» Ирина Пегова похвасталась новым пиджаком в русском стиле

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова вместе со своей коллегой Анной Снаткиной побывала в студии «Первого канала», чтобы обсудить новый комедийный сериал с их участием. Фотографиями со встречи Пегова поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте. 41-летняя актриса рассказала, что не только приняла участие в проекте, но и «выгуляла» новый стильный пиджак.

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«Анечка, ты красотка! Мы смогли бы быть телеведущими, парочка еще та… красивая и смешная. „Галка и Гамаюн“. И пиджачок новый выгуляла», — написала артистка.

Instagram @pegovairina

Поклонники оценили образ любимой артистки и как всегда не оставили Ирину Пегову без комплиментов.

«Ирочка, какая же ты красоточка! Вот прям Любимка!»

«Отлично смотритесь вместе. И пиджачок довольно изысканный»;

«Две красотки и талантливые актрисы!»

«Красавицы, хохотушки»;

«Обворожительные девушки», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «лихачка» Пегова в оранжевых штанах поучаствовала в заезде на велосипедах.