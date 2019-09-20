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Заслуженный артист России Анатолий Бородин ушел из жизни

, 14:40 59

На момент смерти актеру было 80 лет.

Фото: www.globallookpress.com

Заслуженный артист России Анатолий Бородин скончался на 81-м году жизни. Трагедия произошла в пятницу, 20 сентября. Дата и время прощания с актером пока не известны. Об этом сообщает «Россия. Кубань».

В репертуаре Бородина насчитывается более 200 ролей. Он снялся в таких фильмах как «Из жизни Федора Кузькина», «Супермен», «Убийство на „Ждановской“» и многих других. На протяжении многих лет звезда занимался активной общественной деятельностью.

В 1967 году артист стал дипломантом Всероссийского конкурса вокалистов в Саратове. Кроме того, Анатолий принимал участие во многих всероссийских творческих конкурсах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский актер театра и кино Сергей Афанасьев скончался в четверг, 19 сентября, после продолжительной болезни.

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