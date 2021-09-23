День Петра и Павла Рябинников: что нельзя делать 23 сентября

Петр и Павел жили в городе Никея в IX веке. В то время Византийская империя вела борьбу с почитанием икон и преследовала христиан. Петр защищал православную веру и подвергся жестоким наказаниям. Павел проповедовал православие в Никее, не стал отрекаться от веры и был казнен. О нем известно только упоминание имени в книгах греков XI века.

Что нужно делать в праздник 23 сентября — в день Петра и Павла Рябинников

Традиционно с 23 сентября главной ягодой становилась рябина. Из рябины варили квас, который избавлял от простуды и высокой температуры. Собранные ягоды ­— основа для настойки на водке, которую изготавливали и убирали на два месяца для пропитки и усиления вкуса, пишет «Утро.ру».

Рябина считалась средством, помогающим в борьбе со злыми духами — осенью ей были украшены окна перед наступлением зимы.

Что нельзя делать в праздник 23 сентября — в день Петра и Павла Рябинников

Собрать все ягоды с деревьев означало притянуть к себе несчастья. В этом случае животные и птицы не могли полакомиться созревшими ягодами. Также 23 сентября отмечался день осеннего равноденствия. По этому поводу крестьяне устраивали праздник с гуляньями. Праздничные столы были щедро накрыты, так что жадничать в этот день не следует.

Приметы 23 сентября:

Если деревья полны гроздей рябины, то осень будет дождливой, а зима — морозной.

Если мало плодов рябины, то осень будет сухой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно загадать желание в День осеннего равноденствия, чтобы оно сбылось.