День Петра и Павла Рябинников: что нельзя делать 23 сентября

|
Карина Бернтгольц
12 037

Православные верующие 23 сентября отмечают день епископов Никейских, праздник Петра и Павла Рябинников.

День Петра и Павла Рябинников: что нельзя делать 23 сентября

Фото: sib-catholic.ru

Петр и Павел жили в городе Никея в IX веке. В то время Византийская империя вела борьбу с почитанием икон и преследовала христиан. Петр защищал православную веру и подвергся жестоким наказаниям. Павел проповедовал православие в Никее, не стал отрекаться от веры и был казнен. О нем известно только упоминание имени в книгах греков XI века.

Что нужно делать в праздник 23 сентября — в день Петра и Павла Рябинников

Традиционно с 23 сентября главной ягодой становилась рябина. Из рябины варили квас, который избавлял от простуды и высокой температуры. Собранные ягоды ­— основа для настойки на водке, которую изготавливали и убирали на два месяца для пропитки и усиления вкуса, пишет «Утро.ру».

Рябина считалась средством, помогающим в борьбе со злыми духами — осенью ей были украшены окна перед наступлением зимы.

Что нельзя делать в праздник 23 сентября — в день Петра и Павла Рябинников

Собрать все ягоды с деревьев означало притянуть к себе несчастья. В этом случае животные и птицы не могли полакомиться созревшими ягодами. Также 23 сентября отмечался день осеннего равноденствия. По этому поводу крестьяне устраивали праздник с гуляньями. Праздничные столы были щедро накрыты, так что жадничать в этот день не следует.

Приметы 23 сентября:

  • Если деревья полны гроздей рябины, то осень будет дождливой, а зима — морозной.
  • Если мало плодов рябины, то осень будет сухой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно загадать желание в День осеннего равноденствия, чтобы оно сбылось.

+7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
72.88
-0.33 85.49
-0.37
Как провести день осеннего равноденствия, чтобы изменить жизнь к лучшему

Последние новости

0:11
Загадка с солонкой и перечницей поставила в тупик пользователей сети
0:01
День Петра и Павла Рябинников: что нельзя делать 23 сентября
23:56
Гузеева призналась в домогательствах к ней режиссеров: «Я в этом аду жила»
23:52
Миролюбивая речь Байдена вызвала недоумение на фоне тайных переговоров США
23:38
Петербург может превратиться в «этажерку» благодаря трате 150 млрд на метро
23:29
Александр Петров показал свою новую двухэтажную квартиру в стиле лофт с террасой

Сейчас читают

Жорин заявил, что Мизулина дискредитировала себя, обвинив Моргенштерна в стрельбе в Перми
Как провести день осеннего равноденствия, чтобы изменить жизнь к лучшему
В Тверской области оправдали убийцу троих человек
ТОП-5 имен, носители которых притягивают удачу

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака