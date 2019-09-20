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  4. «Огонь!» Ирина Дубцова поделилась откровенным снимком с полураздетым мужчиной

«Огонь!» Ирина Дубцова поделилась откровенным снимком с полураздетым мужчиной

, 18:55 Фото 53

Певица не выкладывает горячие фото в своем Instagram-аккаунте, однако решила сделать исключение и порадовать подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @dubtsova_official

Певица Ирина Дубцова не выкладывает в своем Instagram-аккаунте откровенные фотографии. Однако в этот раз артистка сделала исключение и поделилась горячим снимком. В кадре знаменитость в приспущенной майке, демонстрирующей шикарную грудь звезды, сидит у ног мужчины с голым торсом, который держит ее за шею.

«А вот мужчины в моем инста пользуются спросом. Мужчины и грудь. Ловите!» — написала Ирина Дубцова.

Возможно, певица таким образом решила увеличить посещаемость своей страницы в соцсети. Конкретную причину появления фото эротического содержания в своем аккаунте Дубцова не назвала.

Instagram @dubtsova_official

Поклонники оценили снимок и поделились своими впечатлениями в комментариях.

«Эффектно смотрится и стильно»;

«Невероятно красиво»;

«Очень сексуально!

«Огонь просто!» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что похудевшая Ирина Дубцова вышла на пляж в леопардовом купальнике.

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