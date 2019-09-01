«Амазонка!»: Похудевшая Ирина Дубцова вышла на пляж в леопардовом купальнике

Известная российская певица Ирина Дубцова обожает радовать подписчиков в Instagram красочными фотографиями. На этот раз изрядно постройневшая 37-летняя певица разместила в соцсети снимок, на котором позирует в купальнике с леопардовым принтом на пляже. Поклонники звезды пришли в восторг от необычного и дерзкого образа любимицы.

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«Пока лето. А через пару часов будет: «Пока, лето…“», — подписала пост знаменитость.

Instagram @dubtsova_official

Фанаты Ирины Дубцовой в очередной раз поразились тому, в какую прекрасную форму певица смогла себя привести. Артистка продемонстрировала стройную фигурку и заслужила огромное количество восхищенных слов в свой адрес.

«Пантера, не иначе!»

«Амазонка!»

«Как всегда — красотка!»

«Великолепна, впрочем, как всегда!» — написали фолловеры.

За несколько часов фото Ирины Дубцовой в леопардовом купальнике набрало больше двадцати шести тысяч «лайков» и сотни комментариев от зачарованных ее красотой пользователей соцсети. Всего на певицу в Instagram подписаны 1,7 миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Дубцова раскрыла секрет молодости.