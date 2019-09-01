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  4. «Амазонка!»: Похудевшая Ирина Дубцова вышла на пляж в леопардовом купальнике

«Амазонка!»: Похудевшая Ирина Дубцова вышла на пляж в леопардовом купальнике

, 14:54 Фото 1 258

Певица порадовала подписчиков снимком, от которого фанаты пришли в восторг. Оказалось, что певица смогла привести себя в прекрасную форму.

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Фото, видео : Instagram @dubtsova_official

Известная российская певица Ирина Дубцова обожает радовать подписчиков в Instagram красочными фотографиями. На этот раз изрядно постройневшая 37-летняя певица разместила в соцсети снимок, на котором позирует в купальнике с леопардовым принтом на пляже. Поклонники звезды пришли в восторг от необычного и дерзкого образа любимицы.

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«Пока лето. А через пару часов будет: «Пока, лето…“», — подписала пост знаменитость.

Instagram @dubtsova_official

Фанаты Ирины Дубцовой в очередной раз поразились тому, в какую прекрасную форму певица смогла себя привести. Артистка продемонстрировала стройную фигурку и заслужила огромное количество восхищенных слов в свой адрес.

«Пантера, не иначе!»

«Амазонка!»

«Как всегда — красотка!»

«Великолепна, впрочем, как всегда!» — написали фолловеры.

За несколько часов фото Ирины Дубцовой в леопардовом купальнике набрало больше двадцати шести тысяч «лайков» и сотни комментариев от зачарованных ее красотой пользователей соцсети. Всего на певицу в Instagram подписаны 1,7 миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Дубцова раскрыла секрет молодости.

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