«Не стоит вообще загадывать»: Боец ММА о поединке Емельяненко и Кокляева

Поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и многократным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым состоится в Москве, 29 ноября. О шансах спортсменов на победу, ожиданиях зрителей и собственных впечатлениях 5-tv.ru рассказал Сергей Билостенный — боец ММА.

«Конечно, если бы были правила ММА, и были бы четыре унции на руках, то я бы сказал, что шансы равны. Но тут я смотрю, как дядя Миша постоянно добавляет в боксе, постоянно развивается — молодец. Наверное, я просто чуть меньше отслеживаю тренировки Емельяненко. Но это тяжелый вес, тяжелые парни с тяжелыми ударами — не стоит вообще загадывать», — поделился мыслями Билостенный.

По мнению Сергея Билостенного, шансы на бой все-таки остаются достаточно равными.

«Мне ребята говорили, что Емельяненко боксирует на уровне мастера спорта международного класс по боксу. А с другой стороны, можно посмотреть, как дядя Миша просто сносит мешок в килограмм 100», — сообщил спортсмен.

Билостенный уверен, если победу одержит титулованный тяжелоатлет — для бойцов это станет настоящим ударом.

«Если выиграет дядя Миша, то это будет оскорбление. Потому что тогда ребята из тяжелого спорта будут говорить: «Ой, да любого бойца можно побить. Даже тяжелоатлет может его побить“», — заявил боец ММА.

Сергей Билостенный искренне рад проведению предстоящего поединка. Его впечатляет то, как организаторы и сами «возрастные» бойцы смогли «взорвать» медиапространство.

«Они молодцы — в этом возрасте раскручивают так бой! Реально, страна ждет. Многие ждут. А по сути, один является вообще представителем силовых видов спорта, а другой — ММА на спаде, достаточно возрастной. Они толкают это — и люди едят это. Со стороны классно наблюдать», — сказал спортсмен.

Сначала Билостенный утверждал, что будет болеть исключительно за «красивый бой». Однако позже добавил, что, скорее всего, его предпочтения и симпатии будут отданы Кокляеву.

«Я болею за хороший и красивый бой, который приведет к развитию спорта. Придут ребята молодые и будут заниматься. Не только в зал единоборств. И в тяжелоатлетический. Я за хороший бой. Но душой болею за Мишу, потому что я его знаю и хорошо с ним общаюсь», — резюмировал боец ММА.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны детали предстоящего боя между Емельяненко и Кокляевым.