Стали известны детали предстоящего боя между Емельяненко и Кокляевым

Не только спортивные болельщики с нетерпением ждут поединка между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и многократным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым. Предстоящий бой вызывает повышенный интерес и у людей, далеких от спорта, ведь между именитыми спортсменами уже давно зреет заочный конфликт. Организатор боя Емельяненко и Кокляева, глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал «Известиям» предстоящее событие.

« Между ребятами есть конфликт, который они хотят решить на ринге. <…> На самом деле они начали конфликтовать около года назад, и уже тогда было понятно, что между ними произойдет какое-то столкновение. На ринге, на улице, в зале — неважно. Понятно, что в лице Кокляева в этот вечер мы не увидим идеального боксера, но на ринг выйдет человек, который очень опасен своей мощью », — сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что учитывая накал страстей между этими двумя спортсменами, бой будет бескомпромиссным, и его исход может решить один удар.

Вместе с тем, по мнению организатора поединка, именно у Кокляева больше шансов выиграть Емельяненко.

Заочная словесная перепалка между ними длится уже с марта 2019 года. В сентябре спортсмены договорились о дате и месте выяснения отношений на ринге — 29 ноября в Москве. Согласно этому, бой пройдет по правилам бокса, а не ММА.

При этом спортсмены продолжают подкалывать друг друга в соцсетях. Так, Кокляев на гармошке мелодично изобразил предстоящий бой с Емельяненко.