«Секс-бомба!»: Фаворская в полупрозрачном купальнике свела мужчин с ума

Бывшая солистка группы SEREBRO Полина Фаворская продолжает смущать пользователей сети откровенными снимками. 27-летняя звезда то и дело публикует в Instagram смелые фото, на которых позирует в сексуальных нарядах. Мужчины восхищаются бесподобной фигурой знаменитости, а женщины призывают певицу быть скромнее.
Впрочем, Фаворская к советам не прислушивается. На этот раз она взбудоражила подписчиков, опубликовав в своем профиле фотографию, на которой запечатлена в полупрозрачном купальнике цвета фуксия. Под эротичным нарядом светской львицы видны все изгибы ее тела. Фанаты не смогли устоять при виде такого «горячего» снимка.
«Секс в чистом его виде!»
«Какая эротика!»
«Где соски?»
«Жаришка!»
«Секс-бомба!»
«Божественная», — не сдерживая эмоций, писали фолловеры.
К слову, мимо такого пикантного кадра не смогли пройти и звездные коллеги Фаворской.
«Ну что за секс», — написала певица Рита Дакота.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Фаворская соблазнила подписчиков эротическим фото в нижнем белье.