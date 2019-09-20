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  4. «Секс-бомба!»: Фаворская в полупрозрачном купальнике свела мужчин с ума

«Секс-бомба!»: Фаворская в полупрозрачном купальнике свела мужчин с ума

, 17:35 Фото 70

Экс-солистка группы SEREBRO опубликовала в instagram эротичное фото в зеркале.

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Фото, видео: Instagram @favlav

Бывшая солистка группы SEREBRO Полина Фаворская продолжает смущать пользователей сети откровенными снимками. 27-летняя звезда то и дело публикует в Instagram смелые фото, на которых позирует в сексуальных нарядах. Мужчины восхищаются бесподобной фигурой знаменитости, а женщины призывают певицу быть скромнее.

Впрочем, Фаворская к советам не прислушивается. На этот раз она взбудоражила подписчиков, опубликовав в своем профиле фотографию, на которой запечатлена в полупрозрачном купальнике цвета фуксия. Под эротичным нарядом светской львицы видны все изгибы ее тела. Фанаты не смогли устоять при виде такого «горячего» снимка. Instagram @favlav

«Секс в чистом его виде!»

«Какая эротика!»

«Где соски?»

«Жаришка!»

«Секс-бомба!»

«Божественная», — не сдерживая эмоций, писали фолловеры.

К слову, мимо такого пикантного кадра не смогли пройти и звездные коллеги Фаворской.

«Ну что за секс», — написала певица Рита Дакота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Фаворская соблазнила подписчиков эротическим фото в нижнем белье.

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