«Секс-бомба!»: Фаворская в полупрозрачном купальнике свела мужчин с ума

Бывшая солистка группы SEREBRO Полина Фаворская продолжает смущать пользователей сети откровенными снимками. 27-летняя звезда то и дело публикует в Instagram смелые фото, на которых позирует в сексуальных нарядах. Мужчины восхищаются бесподобной фигурой знаменитости, а женщины призывают певицу быть скромнее.

Впрочем, Фаворская к советам не прислушивается. На этот раз она взбудоражила подписчиков, опубликовав в своем профиле фотографию, на которой запечатлена в полупрозрачном купальнике цвета фуксия. Под эротичным нарядом светской львицы видны все изгибы ее тела. Фанаты не смогли устоять при виде такого «горячего» снимка. Instagram @favlav

«Секс в чистом его виде!»

«Какая эротика!»

«Где соски?»

«Жаришка!»

«Секс-бомба!»

«Божественная», — не сдерживая эмоций, писали фолловеры.

К слову, мимо такого пикантного кадра не смогли пройти и звездные коллеги Фаворской.

«Ну что за секс», — написала певица Рита Дакота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Фаворская соблазнила подписчиков эротическим фото в нижнем белье.