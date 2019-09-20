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Скончался народный артист России Игорь Шибанов

, 16:09 77

На момент смерти знаменитому актеру было 75 лет — он недавно отметил свой юбилей.

Фото: Tyuz-spb.ru

Народный артист России Игорь Шибанов ушел из жизни в пятницу, 20 сентября. Об этом сообщили в Театре юных зрителей, где актер работал с 1964 года. На момент трагедии звезде кинематографа было 75 лет, он отметил юбилей незадолго до смерти –14 сентября. Дата и время прощания пока не сообщаются.

Фильмография Шибанова насчитывает десятки кинокартин. Он снялся в таких лентах как «Дорожный патруль», «Вербное воскресенье», «Бандитский Петербург. Фильм 5», «Крот 2», «Господа присяжные». Также актер исполнил множество ролей в театральных постановках.

Артист получил высшую театральную премию Петербурга «Золотой софит» за роль Орловского в постановке «Леший». Также Шибанов был награжден «Орденом Дружбы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный французский актер Шарль Жерар умер в Париже на 93 году жизни.

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