Названа причина смерти актера сериала «Склифосовского» Константина Сироткина

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 73 0

Артиста уже проводили в последний путь.

Отчего умер актер Сироткин

Фото: ВКонтакте/Константин Сироткин

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Причиной смерти Константина Сироткина стал оторвавшийся тромб

Причиной смерти актера театра и кино Константина Сироткина стал оторвавшийся тромб. Об этом окружение артиста сообщило в беседе с РИА Новости.

«У него оторвался тромб», — рассказал представитель семьи.

По его словам, церемония прощания с актером уже прошла в храме Великомученика и целителя Пантелеймона при больнице имени профессора В. Н. Розанова в Пушкино.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сироткин ушел из жизни на 59-м году. За годы карьеры он успел поработать в театре-кабаре «Летучая мышь», исполнить роли в мюзиклах «Норд-Ост», «Иствикские ведьмы» и «Двенадцать стульев», а с 2004 года начал служить в театре «На Басманной». Среди его ролей — Гаспар в «Пиратском треугольнике», Джакомо Париджи и директор театра в «Фиалке Монмартра», а также барон Гастон де Кревельяк в «Принцессе цирка».

Кроме того, Константин снимался в кино с конца 1990-х, а зрителям запомнился по сериалам «Склифосовский», «Морозова» и «Супруги».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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