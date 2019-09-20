На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

В Оренбургской области на полигоне «Донгуз» стартует основной этап масштабных военных учений «Центр-2019».

Кроме российских военных в них примут участие подразделения вооруженных сил еще семи стран. Им предстоит вместе отразить нападение сил условного противника, затем перейти в наступление и уничтожить врага. За маневрами будет лично наблюдать президент Владимир Путин, который уже прибыл в регион.

Ну, а накануне в рамках учений прошли маневры на пяти полигонах. В Каспийском море авиационный удар условного противника отражали экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Град Свияжск». Они обнаружили и уничтожили самолеты противника.

А на территории полигона в Казахстане впервые прошли учения расчетов ракетных комплексов «Искандер-М». Они нанесли удар по базовому лагерю условных террористов, который был расположен на расстоянии в несколько сотен километров.

А в горах Тянь-Шаня совместные занятия провели горные стрелки России и Киргизии. При поддержке авиации они отразили атаку условного противника в районе озера Иссык-Куль.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские военные ликвидировали условного противника в Таджикистане.