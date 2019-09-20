Фото: Нюша пришла на светский раут в несвойственном ей образе

Певица Нюша пришла на вечеринку по случаю юбилея глянцевого издания в розовом костюме, как того требовал дресс-код. Исполнительница опубликовала в Instagram снимки, на которых позирует в специальной фотозоне. В качестве наряда для светского раута поп-дива выбрала брючный костюм цвета розовой орхидеи с одним ассиметрично-черным бортиком и длинными штанинами, практически прикрывающими собой босоножки на высокой платформе.

«Bubble gum style», — подписала пост знаменитость.

Instagram @nyusha_nyusha

Многим поклонникам Нюши пришелся по вкусу ее наряд на светском мероприятии. Подписчики поспешили похвалить стиль любимицы в комментариях.

«Очень классный образ, выглядишь суперски»;

«Просто бомбочка, я обожаю такой стиль, офигенно красивая!»

«Прелестно выглядите в этом наряде!» — написали фолловеры.

Однако у некоторых пользователей соцсети розовый костюм Нюши явно не вызвал особых восторгов. Злопыхатели не смогли сдержать своих неприятных комментариев по поводу наряда певицы.

«Стремный костюм»;

«Костюмчик не по росту!»

«Старит!» — уверены хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники пришли в восторг от точеной фигурки Нюши.