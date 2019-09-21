  1. Пятый канал
  4. Айза Анохина в ослепительном платье объяснила, почему никогда не переедет в США

Айза Анохина в ослепительном платье объяснила, почему никогда не переедет в США

, 2:03 Фото 54

Стильным снимком Айза Анохина привлекла подписчиков к серьезной дискуссии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала перед подписчиками в белоснежном платье, стоя по щиколотку в прозрачной воде на тропическом острове. Образ блогера прекрасно дополнили драгоценное обручальное кольцо, огромные жемчужные серьги, цветной «рукав» татуировки и насыщенный загар.

Instagram @aizalovesam

Однако фотографию звезда опубликовала отнюдь не за тем, чтобы похвастаться собственной красотой. Знаменитость в публикации рассказала о том, почему она не хочет жить в Америке. Оказалось, Айзу Анохину в США пугает огромное количество сумасшедших, практически бесконтрольная продажа оружия и легкий доступ к наркотикам.

Многие поклонники Айзы Анохиной вступили в бурную дискуссию по подводу плюсов и минусов переезда в Штаты. Однако еще более многочисленная армия фанатов экс-супруги Гуфа принялась расхваливать любимицу за красивый снимок.

«Красавица!»

«Ну, до чего же милая!»

«Очень красиво!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза Анохина не будет воспитывать своих детей так, как ее родители.

Читайте также

+5° Днём +7°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 21 сентября: Водолеи, снимите розовые очки!

Последние новости

3:02
Рэпер Гуф может стать новым героем «Холостяка»
2:39
Внутренние конструкции частично обрушились в горящем торговом центре Владивостока
2:21
Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 21 сентября
2:03
Айза Анохина в ослепительном платье объяснила, почему никогда не переедет в США
1:34
Пожар в торговом центре Владивостока начался в кафе
1:21
Стало известно, сколько человек собрались штурмовать «Зону 51» — видео

Сейчас читают

«Одно целое!» Юлия Высоцкая показала нежное фото с Кончаловским
«Мама била в детстве»: Корчевников рассказал о строгом воспитании родительницы
«Дом-3?» Ксения Собчак похвасталась стенами будущего особняка

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев