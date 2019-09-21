Айза Анохина в ослепительном платье объяснила, почему никогда не переедет в США

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала перед подписчиками в белоснежном платье, стоя по щиколотку в прозрачной воде на тропическом острове. Образ блогера прекрасно дополнили драгоценное обручальное кольцо, огромные жемчужные серьги, цветной «рукав» татуировки и насыщенный загар.

Instagram @aizalovesam

Однако фотографию звезда опубликовала отнюдь не за тем, чтобы похвастаться собственной красотой. Знаменитость в публикации рассказала о том, почему она не хочет жить в Америке. Оказалось, Айзу Анохину в США пугает огромное количество сумасшедших, практически бесконтрольная продажа оружия и легкий доступ к наркотикам.

Многие поклонники Айзы Анохиной вступили в бурную дискуссию по подводу плюсов и минусов переезда в Штаты. Однако еще более многочисленная армия фанатов экс-супруги Гуфа принялась расхваливать любимицу за красивый снимок.

«Красавица!»

«Ну, до чего же милая!»

«Очень красиво!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза Анохина не будет воспитывать своих детей так, как ее родители.