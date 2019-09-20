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Власти Канады не дали визу российскому бойцу UFC, который собирался на поединок

, 23:28 24

Сергей Хандожко должен был сразиться с соперником из Бразилии — Мишелем Перейрой, однако бой пришлось отменить из-за задержки оформления канадской визы.

Фото: Instagram @sergeyhonda

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Сергей Хандожко был вынужден отменить свой бой с соперником из Бразилии — Мишелем Перейрой — который должен был состояться в Канаде в минувшие выходные. Причиной отмены поединка стала задержка оформления визы для российского спортсмена. По его словам, посольство Канады не подготовило документы вовремя и при этом не стало объяснять причину задержки.

«Посольство не объявило конкретной причины, по которой оно не выдало визу в срок. Просто сказали, что к этому сроку не успевают подготовить визу, хотя мы подали документы вовремя», — рассказал боец в интервью News.ru.

Хандожко признался, что его расстроили обстоятельства, по которым пришлось отменить предстоящий поединок. Он хорошо подготовился к бою и изучил своего соперника. Россиянин надеялся победить бразильца, однако задержка оформления канадской визы помешала это сделать.

Ранее 5-tv.ru сообщал о деталях предстоящего боя между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.

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