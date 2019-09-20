Власти Канады не дали визу российскому бойцу UFC, который собирался на поединок

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Сергей Хандожко был вынужден отменить свой бой с соперником из Бразилии — Мишелем Перейрой — который должен был состояться в Канаде в минувшие выходные. Причиной отмены поединка стала задержка оформления визы для российского спортсмена. По его словам, посольство Канады не подготовило документы вовремя и при этом не стало объяснять причину задержки.
Хандожко признался, что его расстроили обстоятельства, по которым пришлось отменить предстоящий поединок. Он хорошо подготовился к бою и изучил своего соперника. Россиянин надеялся победить бразильца, однако задержка оформления канадской визы помешала это сделать.
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