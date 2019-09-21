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Пожар в торговом центре Владивостока начался в кафе

, 1:34 Эксклюзивное видео 18

Территория вокруг полыхающего развлекательного заведения «Максим» оцеплена спасателями.

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Фото, видео: Instagram @galu1981, 5-tv.ru

Очаг пожара в крупнейшем торговом центре Владивостока «Максим» начался в кафе на четвертом этаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС.

В настоящий момент территория вокруг полыхающего комплекса оцеплена спасателями. На месте дежурят полицейские и машины скорой помощи.

Сильный пожар начался в здании рано утром 21 сентября. Огонь охватил территорию в 1000 квадратных метров, в том числе и крышу ТЦ. По словам очевидцев, слышны хлопки и треск.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате этого ЧП нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал огненные кадры с места пожара в торговом центре Владивостока.

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