Пожар в торговом центре Владивостока начался в кафе

Очаг пожара в крупнейшем торговом центре Владивостока «Максим» начался в кафе на четвертом этаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС.

В настоящий момент территория вокруг полыхающего комплекса оцеплена спасателями. На месте дежурят полицейские и машины скорой помощи.

Сильный пожар начался в здании рано утром 21 сентября. Огонь охватил территорию в 1000 квадратных метров, в том числе и крышу ТЦ. По словам очевидцев, слышны хлопки и треск.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате этого ЧП нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал огненные кадры с места пожара в торговом центре Владивостока.