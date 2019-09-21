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Внутренние конструкции частично обрушились в горящем торговом центре Владивостока

, 2:39 Видео 42

В тушении серьезного пожара, который произошел в крупнейшем развлекательном комплексе 21 сентября, принимают участие около 60 огнеборцев.

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Фото, видео: МЧС России

При пожаре в торговом комплексе «Максим» во Владивостоке произошло частичное обрушение внутренних конструкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МЧС по Приморскому краю.

Ранее стало известно, что серьезный пожар в одном из крупнейших ТЦ города произошел в 6 утра по местному времени и охватил площадь в 1000 квадратных метров. Очаг возгорания находился в кафе на четвертом этаже комплекса. Что конкретно стало причиной возгорания, пока неясно.

Очевидцы делились кадрами огненного зрелища в социальных сетях.

На данный момент полицейские оцепили территорию вокруг ТЦ, чтобы обеспечить безопасность граждан и свободный доступ для огнеборцев.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал огненные кадры с места пожара в торговом центре Владивостока.

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