«Дышать нечем»: Пожар произошел во время вечеринки в ночном клубе Екатеринбурга

Пожар произошел в одном из ночных клубов Екатеринбурга в ночь на 21 сентября. На кадрах, которые опубликовала одна из очевидиц произошедшего, видно открытое пламя под потолком, посетители толпятся у выхода из помещения. Кто-то, комментируя даже говорит, что нечем дышать. Но, к счастью, всем посетителям удалось покинуть клуб, заполненный дымом.

По информации телеканала E1, загорелось оборудование под потолком, после чего обрушилась часть штукатурки. Очаг возгорания, по данным издания, находился внутри бара.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внутренние конструкции частично обрушились в горящем торговом центре Владивостока.