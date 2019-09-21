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  4. «Дышать нечем»: Пожар произошел во время вечеринки в ночном клубе Екатеринбурга

«Дышать нечем»: Пожар произошел во время вечеринки в ночном клубе Екатеринбурга

, 4:24 Видео 29

На видео, которая опубликовала одна из очевидиц ЧП, видно, как люди толпятся у выхода из помещения, заполняющегося дымом.

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Фото, видео: ТАСС/Сивков Петр, Instagram @peonea

Пожар произошел в одном из ночных клубов Екатеринбурга в ночь на 21 сентября. На кадрах, которые опубликовала одна из очевидиц произошедшего, видно открытое пламя под потолком, посетители толпятся у выхода из помещения. Кто-то, комментируя даже говорит, что нечем дышать. Но, к счастью, всем посетителям удалось покинуть клуб, заполненный дымом.

По информации телеканала E1, загорелось оборудование под потолком, после чего обрушилась часть штукатурки. Очаг возгорания, по данным издания, находился внутри бара.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внутренние конструкции частично обрушились в горящем торговом центре Владивостока.

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