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  4. Открытое горение в ТЦ Владивостока ликвидировано на площади 1500 квадратов

Открытое горение в ТЦ Владивостока ликвидировано на площади 1500 квадратов

, 7:25 Видео 31

Огнеборцам удалось побороть пламя в крупнейшем торговом центре «Максим».

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Фото, видео: Instagram @poletaevanastya, МЧС РФ

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в крупнейшем торговом центре Владивостока «Максим» в 6.25 по московскому времени. По последним данным, площадь возгорания составила 1500 тысячи квадратных метров.

В результате ЧП выгорели четыре из пяти этажей здания, сообщил источник РИА Новости.

Пожар в торговом центре начался в 6 утра по местному времени. Предварительно, очаг возгорания находился в кафе на четвертом этаже. Предположительно, в общепите взорвался баллон с газом, однако спасатели не подтвердили эту информацию. Сообщается, что относительно целым остался только первый этаж здания.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru публиковал огненные кадры с места пожара в торговом центре Владивостока.

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