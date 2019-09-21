Открытое горение в ТЦ Владивостока ликвидировано на площади 1500 квадратов

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в крупнейшем торговом центре Владивостока «Максим» в 6.25 по московскому времени. По последним данным, площадь возгорания составила 1500 тысячи квадратных метров.

В результате ЧП выгорели четыре из пяти этажей здания, сообщил источник РИА Новости.

Пожар в торговом центре начался в 6 утра по местному времени. Предварительно, очаг возгорания находился в кафе на четвертом этаже. Предположительно, в общепите взорвался баллон с газом, однако спасатели не подтвердили эту информацию. Сообщается, что относительно целым остался только первый этаж здания.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru публиковал огненные кадры с места пожара в торговом центре Владивостока.