Немецкий журналист нашел 13 отличий в жизни россиян и европейцев

Немецкий журналист Доминик Калус сравнил жизнь россиян и европейцев и нашел 13 отличий. Его материал публикует интернет-издание Ostexperte.de. Первое, на что обратил внимание Калус, языковой барьер.

«Каждая покупка в супермаркете становится стресс-тестом, как и просьба о помощи в общественных местах» , — пишет журналист.

Второе, что бросилось в глаза иностранцу, неулыбчивость россиян.

«Смех без причины — признак дурачины» , — приводит Доминик русскую поговорку.

По его ловам, фальшивая улыбка считается дурным тоном и тем приятнее, когда тебе улыбаются — это от всего сердца.

Журналист отметил также тишину в метро. Громкими разговорами отличаются лишь компании иностранцев. Зато слишком шумно, по его мнению, на московских улицах — повсеместно звучит музыка и реклама из динамиков, добавляют звуков многочисленные стройки.

«Любому, кто живет в центре Москвы, нужны железные нервы» , — пишет Калус.

Немецкий журналист отметил также любовь россиян к чтению и знание своих классиков, а также очереди в музеи — даже на морозе.

Удивил путешественника отсчет первого этажа в зданиях, который на деле оказывается вторым. Он констатирует также, что зарплату россияне получают дважды в месяц. При этом наличные деньги используются все реже и реже, отчего может возникнуть проблема с получением сдачи при оплате услуг.

Не встретить в России феминизма европейских масштабов. Гендерные роли, по словам журналиста, «традиционно сцементированы».

«Только мужчины будут встречены рукопожатием, а тот, кто сопровождает русскую женщину оплачивает счет — всегда», — пишет Калус.

Еще, по словам немца, не каждый русский умеет ездить на велосипеде. И хорошего сыра в российских магазинах иностранный журналист не нашел.

Зато интернет в России стабильный.

«В то время как в получасе от Мюнхена доступа в Интернет уже нет, мне удалось выйти на связь даже в горной кавказской деревне. Бесплатный Wi-Fi вездесущ в центре Москвы, даже в метро и парках. Те, кто по-прежнему ассоциирует Россию с технической отсталостью, должны срочно приехать сюда» , — заключает Доминик Калус.

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