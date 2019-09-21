  1. Пятый канал
  4. Немецкий журналист нашел 13 отличий в жизни россиян и европейцев

Немецкий журналист нашел 13 отличий в жизни россиян и европейцев

, 7:45 16

Доминику Калусу бросились в глаза неулыбчивость россиян, тишина в метро, шум на улицах, любовь к литературе и стабильный интернет.

Фото: ТАСС/ZUMA Wire

Немецкий журналист Доминик Калус сравнил жизнь россиян и европейцев и нашел 13 отличий. Его материал публикует интернет-издание Ostexperte.de. Первое, на что обратил внимание Калус, языковой барьер.

«Каждая покупка в супермаркете становится стресс-тестом, как и просьба о помощи в общественных местах», — пишет журналист.

Второе, что бросилось в глаза иностранцу, неулыбчивость россиян.

«Смех без причины — признак дурачины», — приводит Доминик русскую поговорку.

По его ловам, фальшивая улыбка считается дурным тоном и тем приятнее, когда тебе улыбаются — это от всего сердца.

Журналист отметил также тишину в метро. Громкими разговорами отличаются лишь компании иностранцев. Зато слишком шумно, по его мнению, на московских улицах — повсеместно звучит музыка и реклама из динамиков, добавляют звуков многочисленные стройки.

«Любому, кто живет в центре Москвы, нужны железные нервы», — пишет Калус.

Немецкий журналист отметил также любовь россиян к чтению и знание своих классиков, а также очереди в музеи — даже на морозе.

Удивил путешественника отсчет первого этажа в зданиях, который на деле оказывается вторым. Он констатирует также, что зарплату россияне получают дважды в месяц. При этом наличные деньги используются все реже и реже, отчего может возникнуть проблема с получением сдачи при оплате услуг.

Не встретить в России феминизма европейских масштабов. Гендерные роли, по словам журналиста, «традиционно сцементированы».

«Только мужчины будут встречены рукопожатием, а тот, кто сопровождает русскую женщину оплачивает счет — всегда», — пишет Калус.

Еще, по словам немца, не каждый русский умеет ездить на велосипеде. И хорошего сыра в российских магазинах иностранный журналист не нашел.

Зато интернет в России стабильный.

«В то время как в получасе от Мюнхена доступа в Интернет уже нет, мне удалось выйти на связь даже в горной кавказской деревне. Бесплатный Wi-Fi вездесущ в центре Москвы, даже в метро и парках. Те, кто по-прежнему ассоциирует Россию с технической отсталостью, должны срочно приехать сюда», — заключает Доминик Калус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о впечатлениях американского журналиста Джефф Опдайк от красот Крыма.

Читайте также

+5° Днём +7°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 21 сентября: Водолеи, снимите розовые очки!

Последние новости

7:53
«Помогу»: Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат
7:45
Немецкий журналист нашел 13 отличий в жизни россиян и европейцев
7:37
«Она площадная»: Илья Резник вывел формулу востребованности Аллы Пугачевой
7:25
Открытое горение в ТЦ Владивостока ликвидировано на площади 1500 квадратов
7:19
Эштон Катчер принудил Деми Мур к сексу втроем
7:06
По дороге в роддом Ким Кардашьян пришлось уходить от погони

Сейчас читают

Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 21 сентября
«Шальная императрица»: Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев