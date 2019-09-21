Немецкий журналист нашел 13 отличий в жизни россиян и европейцев

Немецкий журналист Доминик Калус сравнил жизнь россиян и европейцев и нашел 13 отличий. Его материал публикует интернет-издание Ostexperte.de. Первое, на что обратил внимание Калус, языковой барьер.
Второе, что бросилось в глаза иностранцу, неулыбчивость россиян.
По его ловам, фальшивая улыбка считается дурным тоном и тем приятнее, когда тебе улыбаются — это от всего сердца.
Журналист отметил также тишину в метро. Громкими разговорами отличаются лишь компании иностранцев. Зато слишком шумно, по его мнению, на московских улицах — повсеместно звучит музыка и реклама из динамиков, добавляют звуков многочисленные стройки.
Немецкий журналист отметил также любовь россиян к чтению и знание своих классиков, а также очереди в музеи — даже на морозе.
Удивил путешественника отсчет первого этажа в зданиях, который на деле оказывается вторым. Он констатирует также, что зарплату россияне получают дважды в месяц. При этом наличные деньги используются все реже и реже, отчего может возникнуть проблема с получением сдачи при оплате услуг.
Не встретить в России феминизма европейских масштабов. Гендерные роли, по словам журналиста, «традиционно сцементированы».
Еще, по словам немца, не каждый русский умеет ездить на велосипеде. И хорошего сыра в российских магазинах иностранный журналист не нашел.
Зато интернет в России стабильный.
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