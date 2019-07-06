Журналист из США восхитился красотой Крыма

Американский журналист Джефф Опдайк написал статью о Крыме, где рассказал, чем его впечатлил полуостров. Материал появился в газете Los Angeles Times. Опдайк рассказал о самых интересных и живописных местах, которые должен посетить турист, пишет News.ru.

Журналист назвал Крым «плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии». На своей странице в Instagram он с удовольствием делится с подписчиками фотографиями живописных пейзажей.

Instagram @jdopdyke