Журналист из США восхитился красотой Крыма

Американский журналист Джефф Опдайк написал статью о Крыме, где рассказал, чем его впечатлил полуостров. Материал появился в газете Los Angeles Times. Опдайк рассказал о самых интересных и живописных местах, которые должен посетить турист, пишет News.ru.
Журналист назвал Крым «плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии». На своей странице в Instagram он с удовольствием делится с подписчиками фотографиями живописных пейзажей.
Джефф Опдайк рассказал, что поехал в Крым по собственному желанию. Он решил отправиться на полуостров, несмотря на то, что Госдепартамент США не рекомендует посещать этот регион. Однако американский журналист считает, что путешествия не должны зависеть от политики. Опдайк добавил, что решение отдыхать или не отдыхать в Крыму — личное дело каждого.
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Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Крыму отмечают рост очередей из желающих отдохнуть на полуострове украинцев.