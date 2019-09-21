«Котлетки или красные чулочки?» Седокова задумалась, что важнее мужчинам

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова выложила новый пост в своем Instagram, где пустилась в рассуждения — что же для мужчины является более важным — умение женщины готовить или желание удивить его в постели.

По словам знаменитости, она даже поспорила с подругой на эту тему. Ее приятельница считает, что сейчас поесть можно и в ресторане, главное, чтобы секс отличный был. А Седокова рассказала, что «женщина, которая не умеет готовить, все равно что-то не дает важное своему мужчине».

Instagram @annasedokova

«Вот, парни, которые подписаны на меня? Скажите по правде? Важнее, чтобы котлетки или красные чулочки? Что думаете, девочки?» — решила выяснить певица у фолловеров.

Многие подписчицы согласились с мнением Анны, некоторые высказались за то, что женщина должна уметь готовить и в то же время быть богиней секса.

Несмотря на то, что свои размышления Седокова сопроводила весьма пикантным фото, сделанным в стиле а-ля американская домохозяйка 60-х годов, но с более откровенным вырезом на блузке, мужчины в комментариях замечены не были. Поэтому их точку зрения выяснить не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова выложила «горячее» фото и рассказала, как найти идеального парня.