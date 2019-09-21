  1. Пятый канал
  4. «Котлетки или красные чулочки?» Седокова задумалась, что важнее мужчинам

«Котлетки или красные чулочки?» Седокова задумалась, что важнее мужчинам

, 12:32 Фото 293

Певица опубликовала пост в своем Instagram, где спросила у фолловеров, должна ли женщина стоять у плиты.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова выложила новый пост в своем Instagram, где пустилась в рассуждения — что же для мужчины является более важным — умение женщины готовить или желание удивить его в постели.

По словам знаменитости, она даже поспорила с подругой на эту тему. Ее приятельница считает, что сейчас поесть можно и в ресторане, главное, чтобы секс отличный был. А Седокова рассказала, что «женщина, которая не умеет готовить, все равно что-то не дает важное своему мужчине».

Instagram @annasedokova

«Вот, парни, которые подписаны на меня? Скажите по правде? Важнее, чтобы котлетки или красные чулочки? Что думаете, девочки?» — решила выяснить певица у фолловеров.

Многие подписчицы согласились с мнением Анны, некоторые высказались за то, что женщина должна уметь готовить и в то же время быть богиней секса.

Несмотря на то, что свои размышления Седокова сопроводила весьма пикантным фото, сделанным в стиле а-ля американская домохозяйка 60-х годов, но с более откровенным вырезом на блузке, мужчины в комментариях замечены не были. Поэтому их точку зрения выяснить не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова выложила «горячее» фото и рассказала, как найти идеального парня.

Читайте также

+8° Днём +8°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 21 сентября: Водолеи, снимите розовые очки!

Последние новости

13:58
«Кого вообще волнует Украина?»: Трамп считает действия США в Незалежной бессмысленными — анонимный источник
13:50
Путин: «Кросс нации — 2019» послужит популяризации физической культуры и спорта
13:42
«Шикарная»: «Австралийская Кардашьян» порадовала поклонников горячим фото в одних стрингах
13:15
Задержан водитель, намеренно наехавший на полицейского в Петербурге — видео происшествия
12:58
«Аленушка снаружи, бандитка внутри»: Лиза Арзамасова рассказала о своей сущности
12:43
Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными — видео

Сейчас читают

«Каждый день превратился в ад»: Девушка из Армении плачет кристаллами
Соседи Долиной жалуются на помойку у загородного дома певицы
Ксения Бородина посетовала, что Андрей Губин перестал выступать

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев