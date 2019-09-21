Президент России Владимир Путин в субботу, 21 сентября, обратился со словами приветствия к организаторам и гостям Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2019». Глава государства отметил, что масштабное спортивное мероприятие должно способствовать популяризации физкультуры и спорта в России, сообщает РИА Новости.

« Убежден, что и в нынешнем году мероприятия Всероссийского дня бега пройдут достойно, послужат дальнейшей популяризации физической культуры и спорта, особенно среди подрастающего поколения », — сказал Владимир Путин.

Российский лидер выразил надежду, что соревнования не оставят равнодушными зрителей и болельщиков. Владимир Путин добавил, что «Кросс нации» неуклонно расширяет свои границы и вовлекает в занятия легкой атлетикой все большее количество россиян.

Всероссийский день бега «Кросс нации» — самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории РФ как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно, начиная с 2004 года, в сентябре.

В 2019 году соревнования проходят 21 числа. Для участников организованы концертные программы. В нескольких регионах России можно будет сдать нормативы ГТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин посетил технопарк «Академия Калашников» в Ижевске.