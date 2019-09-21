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Путин: «Кросс нации — 2019» послужит популяризации физической культуры и спорта

, 13:50 Видео 17

Президент РФ поприветствовал организаторов и гостей Всероссийского дня бега.

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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин в субботу, 21 сентября, обратился со словами приветствия к организаторам и гостям Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2019». Глава государства отметил, что масштабное спортивное мероприятие должно способствовать популяризации физкультуры и спорта в России, сообщает РИА Новости.

«Убежден, что и в нынешнем году мероприятия Всероссийского дня бега пройдут достойно, послужат дальнейшей популяризации физической культуры и спорта, особенно среди подрастающего поколения», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер выразил надежду, что соревнования не оставят равнодушными зрителей и болельщиков. Владимир Путин добавил, что «Кросс нации» неуклонно расширяет свои границы и вовлекает в занятия легкой атлетикой все большее количество россиян.

Всероссийский день бега «Кросс нации» — самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории РФ как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно, начиная с 2004 года, в сентябре.

В 2019 году соревнования проходят 21 числа. Для участников организованы концертные программы. В нескольких регионах России можно будет сдать нормативы ГТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин посетил технопарк «Академия Калашников» в Ижевске.

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