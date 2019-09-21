Стали известны подробности свадьбы экс-возлюбленной рэпера Гуфа Яны Шевцовой

На фанатской странице бывшей возлюбленной рэпера Гуфа 18-летней Яны Шевцовой в Instagram появилась информация о том, где и когда пройдет ее свадьба. Торжество состоится в октябре 2019 года. Избранника девушки зовут Виктор, ему 33 года, он бизнесмен.

Свадьбу сыграют в родном городе Яны — Екатеринбурге, на праздник планируется позвать около 60 человек. Также приводится цитата Шевцовой о том, что жениха не смущает темное прошлое невесты.

«Он говорит, что любит. И все, что было до него, его не интересует», — цитируют Яну фанаты.

Instagram @shevtsova6969

На фанатской странице также сообщается, что родители будущего мужа Яны Шевцовой работают в полиции. Невесту сына они приняли. Девушка якобы убедила их — все, о чем пишет о ней в сети — слухи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-любовница Гуфа залезла на машину и станцевала посреди дороги в Екатеринбурге.